Werner Kugler hört auf – Er half der Natur auf die Sprünge Eine 130-jährige Tradition geht zu Ende: Mit Werner Kugler tritt der letzte akademisch gebildete Oberförster der Burgergemeinde ab. Doch der Pensionär will noch viele Ideen in die Tat umsetzen. Urs Egli

Werner Kugler forcierte die besondere Art der Naturgestaltung im Schönebüeli und erhielt hierfür den Schweizer Forstpreis 2018. Foto: Thomas Peter

Er wirbelt an allen Ecken und Enden. Die Stadt kennt er wie seine Hosentasche. Und in Fragen des Waldes, der Landwirtschaft und der Liegenschaften der Burgergemeinde Burgdorf ist er seit 16 Jahren omnipräsent. Doch Ende April ist seine offizielle Mission erfüllt: Domänenverwalter Werner Kugler geht in Pension.

Eine Burgergemeinde ohne Werner Kugler kann man sich kaum vorstellen. «Doch doch, das kann man sich sehr gut vorstellen», meint der gebürtige Zürcher. Er sagt dann aber: «Sicher habe ich das Bild der Burgergemeinde etwas geprägt.» Angst, als Pensionär in ein Loch zu fallen, hat er nicht. Jedoch: «Natürlich muss ich mich neu orientieren und neu strukturieren – zu Hause und in der Freizeit.»