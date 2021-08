Kino Scala in Langenthal – Er glaubt noch an die Magie der grossen Leinwand Jürg Ingold vom Scala tritt kürzer. Seine Liebe fürs Kino ist ungebrochen – auch wenn er an die Zeit als Filmvorführer in Herzogenbuchsee nicht nur gute Erinnerungen hat. Sebastian Weber

Der Blick geht auf die Leinwand: Das Kino ist, seit er dort mit zehn Jahren «Winnetou» gesehen hat, die grosse Leidenschaft von Jürg Ingold. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Tür öffnet sich, und hinter der Kasse steht Jürg Ingold. Wer in den letzten neun Jahren das Kino Scala in Langenthal betreten hat, kennt das fast nicht anders. Auch an diesem Vormittag ist er dort anzutreffen. Mittlerweile rechnet man aber vielleicht nicht mehr unbedingt damit. Hat der 63-Jährige doch auf Anfang Juli die operative Leitung des Lichtspielhauses an seinen Nachfolger Daniel Jordi abgetreten.

Man werde ihm aber auch weiterhin hier begegnen, sagt Ingold, zwei- bis dreimal in der Woche noch. Bis dann voraussichtlich 2023 pünktlich aufs Pensionsalter hin ganz Schluss sein soll. «Es ist schön, nicht von heute auf morgen, sondern schrittweise aufhören zu können.»