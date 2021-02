So tickt der neue SCB-Stürmer – «Er geht dorthin, wo es brennt» Schon im Derby gegen Langnau wird Cory Conacher für den SC Bern spielen. Ehemalige Weggefährten erzählen, was den kanadischen Stürmer auszeichnet. Adrian Ruch

Damals beim SCB im Topskorerhelm: Cory Conacher ist ein kleiner Stürmer, der sich in Zweikämpfen zu behaupten weiss. Foto: Andreas Blatter

Die sportliche Führung des SC Bern hat schnell auf den Abgang des Schweden Ted Brithén reagiert: Cory Conacher wechselt per sofort von Lausanne HC zum SCB. Den medizinischen Test bestand der Kanadier am Dienstagvormittag, am Mittwochabend wird er im Derby gegen die SCL Tigers bereits für die Mutzen zum Einsatz kommen. Vorteilhaft ist für den SCB zudem, dass der Zuzug bereits eine Corona-Erkrankung überstanden hat und deshalb nicht quarantänegefährdet ist.

Die Vertragsdauer bleibt sich für Conacher gleich; das Arbeitsverhältnis dauert bis zum Ende der Saison 2022/23. Die Konditionen hingegen wurden nachverhandelt: Damit der 31-Jährige ins SCB-Budget passt, muss er gewisse Abstriche machen. Conacher ist in Bern ein alter Bekannter. Er spielte in der Saison 2015/16 für Bern. In 62 Partien sammelte er damals 27 Tore und 34 Assists und hatte grossen Anteil an der Playoff-Qualifikation sowie am Meistertitel.