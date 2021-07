Walter Guggisberg, Trubschachen – Er führte, um zu dienen Vor 45 Jahren ist er als junger Lehrer gekommen, jetzt geht er als Schulleiter in Rente. Walter Guggisberg hat viel über seine Rolle nachgedacht. Susanne Graf

Begegnungen sind Walter Guggisberg wichtig. Deshalb freut er sich, dass der Pavillon im Schulhof zu einem beliebten Treffpunkt wurde. Foto: Beat Mathys

Für das Bild zum Abschiedsporträt posiert Walter Guggisberg vor dem Schulhaus Hasenlehn, das nun 45 Jahre lang sein Arbeitsort war. Genauer gesagt, im «Höfli» unter dem schattenspendenden Pavillon, der vor zehn Jahren gebaut wurde. Vielen Jugendlichen sei der Platz zu einem Treffpunkt geworden, stellt der langjährige Schulleiter von Trubschachen erfreut fest. Auch solchen, die dem Schulalter bereits entwachsen sind. Hier treffen sie sich zum Reden. Und um mit ihren Bikes Kunststücke zu vollführen.

Derlei Treffpunkte werden nicht selten zu Hotspots für Trinkgelage und Vandalismus. Nicht so in Trubschachen. Sie hätten kaum Probleme dieser Art, sagt Guggisberg. Auch in den über 30 Skilagern, die er mehrheitlich leitete, sei er nur einmal gezwungen gewesen, zwei Schüler nach Hause zu schicken.