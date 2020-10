Langenthals Werkmeister – Er freut sich auf Winter ohne Frühschicht Hanspeter Zingg geht in Pension. Über 30 Jahre lang war er für den Werkhof tätig – zum Abschluss blickt er zurück auf Veränderungen und Entwicklungen in seinem Beruf. Tobias Granwehr

Aufgewachsen ist Hanspeter Zingg in Aarwangen, doch mittlerweile ist er ein Langenthaler durch und durch. Er wurde sogar schon gefragt, ob er Burger werden wolle. Foto: Christian Pfander

Nach dem Fototermin in der Marktgasse schlägt Hanspeter Zingg vor, das Interview bei einem Kaffee zu führen. Allerdings müsse das Gespräch wohl im Freien stattfinden, denn er habe leider seine Maske im Büro vergessen, sagt er. Doch kein Problem: Ein Mann, der das mitbekommen hat und Zingg offensichtlich kennt, eilt dem Werkhofchef spontan zu Hilfe und bietet ihm eine Maske an. Er habe immer eine solche in Reserve dabei, sagt der Passant.

Diese Anekdote verdeutlicht: Hanspeter Zingg ist in Langenthal bekannt wie kaum ein anderer. Er und seine Mitarbeiter sind täglich in der Stadt unterwegs und sorgen dafür, dass sie «e Gattig macht», wie es Zingg formuliert. Stadtpräsident Reto Müller (SP) sagte im Frühling über den Werkhof, er sei die Visitenkarte der Stadtverwaltung.