Omar Haroon im Porträt – Er floh vor den Taliban und wurde einer der angesehensten Schönheitschirurgen Zürichs Als plastischer Arzt ist Haroon vom Erfolg verwöhnt, er geniesst das Jetset-Leben. Doch seine Geschichte beginnt mit einer überstürzten Flucht, Tiefkühlpizzas und Nächten auf Sofas. Mathias Morgenthaler

Lange Wartezeiten: Wer sich von Omar Haroon in seiner Praxis in Zürich behandeln lassen will, braucht Geduld. Foto: Sandra Kennel

Hierher also kommen jene, die der eigenen Schönheit auf die Sprünge helfen wollen. In der Praxis am Zeltweg, einer der ersten Adressen für ästhetische plastische Chirurgie in Zürich, glänzt alles. Die beiden jungen Frauen beim Empfang zeigen beim Lächeln ihre makellosen Zahnreihen, bringen Wasser im Designerglas und bitten um einen Moment Geduld. Dann öffnet sich eine Flügeltür, und der Gast wird in ein Besprechungszimmer gebeten.