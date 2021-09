Gletscherunfall vor 29 Jahren - Er fiel in eine Spalte – nun wurde seine Ausrüstung gefunden

Spaltenopfer aus Guttannen – Nach drei Jahrzehnten die Effekten zurückbekommen Auf den Tag genau 29 Jahre nachdem Daniel Hofstetter in eine Gletscherspalte gestürzt war, fanden Alpinisten die Effekten des Überlebenden. Bruno Petroni

Daniel Hofstetter hat die Fundsachen in seiner Wohnung auf dem Boden ausgebreitet und sich daneben hingelegt. Foto: PD

Paketpost für Daniel Hofstetter. Und was für welche! Viel materiellen Wert hat der Inhalt allerdings nicht mehr: Er besteht aus einer Gletscherbrille, Sonnenschutz-Crème, Steigeisen, Riemchen, Thermosflasche, Handschuhen und Ersatzwäsche. Alles verschmutzt, verrostet und verbogen. Dieses Paket wurde dem im Kanton Neuenburg lebenden 55-Jährigen in diesen Tagen von der Kantonspolizei Bern zugestellt.

Spaltensturz überlebt

Die Geschichte beginnt vor 29 Jahren, am 6. August 1992: Der damals 25-jährige Daniel Hofstetter, alpinistisch noch weitgehend unerfahren, wollte vom Grimselpass via Oberaarjoch zur SAC Finsteraarhütte und von dort aufs Finsteraarhorn steigen; brach auf dem Grimselpass jedoch erst mittags – also viel zu spät – auf.

