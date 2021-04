Der Tropfenfotograf – Er fängt den magischen Moment ein Hans Schär aus Lyssach hat eine aussergewöhnliche Kunstform für sich entdeckt. Der pensionierte Lokomotivführer macht aufeinanderprallende Tropfen sichtbar. Regina Schneeberger

Hans Schär hat sich auf die Fotografie von Tropfen spezialisiert. Foto: Beat Mathys

In Hans Schärs Keller sieht es aus wie in einem Chemielabor. Messbecher, bunte Flüssigkeiten in Fläschchen, Tabellen voller Zahlen auf dem Laptop. Und so ganz täuscht dieser erste Eindruck nicht. Jedenfalls ist Hans Schärs Hobby auch eine exakte Wissenschaft. Der pensionierte Lokomotivführer fotografiert Tropfen.

Drei Nachmittage pro Woche verbringt er in seinem Fotokeller in Lyssach, macht Tausende von Bildern. «Ich kann sichtbar machen, was das menschliche Auge nicht wahrnimmt», sagt der 65-Jährige. Das fasziniere ihn. Das Ziel ist es, den magischen Moment einzufangen. Jenen, in dem der erste Tropfen nach dem Aufprall auf das Wasserbecken als Säule wieder hochschiesst. Und der zweite Tropfen auf die Säule trifft und sich wie ein Hut über die Fontäne stülpt.