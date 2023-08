Schweizer mittendrin – Er erlebt den Saudi-Exzess hautnah mit Ezgjan Alioski steht bei al-Ahli unter Vertrag, einem der saudischen Clubs, die gerade den Fussball aufmischen. Er schwärmt – aber für wie lange noch? Dominic Wuillemin

Ezgjan Alioski spielt beim Auftaktsieg als einer von acht Ausländern seines Teams hinten links durch. Foto: Yasser Bakhsh (Getty Images)

Eines muss im Gespräch mit Ezgjan Alioski noch geklärt werden. Er hat über sein Leben in der Millionenmetropole Jidda erzählt, über seinen Arbeitgeber al-Ahli, der beim saudischen Wettrüsten in der ersten Reihe mitmacht und bisher 120 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben hat – der Verein reiht sich damit in diesem Sommer gleich hinter Manchester United, Paris Saint-Germain und Real Madrid ein. Die Frage an den 31-Jährigen lautet: Ob sein Team auch mit einer zum Luxusjet umgebauten Boeing 747-400 an die Auswärtsspiele reise, wie dies Rivale al-Hilal getan hat und damit für Schlagzeilen sorgte?