Nachruf auf Pedro Pichler – Er durfte in seinem geliebten Zirkus sterben Peter «Pedro» Pichler ermöglichte den Fans der Manege ein «Träumen mit offenen Augen». Nun ist der Circus-Harlekin-Gründer verstorben. Ein Nachruf. Nicole Pichler

Peter «Pedro» Pichler, Gründer des Circus Harlekin, ist am 14. Juli 2022 verstorben. Foto: PD

Peter (Pedro) Pichler ist in Oberhofen aufgewachsen. Er ging dort zur Schule, bis er für seine Berufslehre als kaufmännischer Angestellter nach Thun zog – zu seiner Grossmutter. Während seiner Jugend erlebte er vieles, denn er war ein aufgeweckter Junge und nahm sein Leben gern selbst in die Hand. Als junger Mann erlebte er mit Freunden viele Abenteuer, bereiste England, lernte seine künftige Ehefrau kennen und engagierte sich in verschiedenen Sportarten. Fussball, Eishockey, Skifahren und Handball interessierten ihn besonders.