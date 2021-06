Martin Fuchs – Er diniert bei den Springsteens und verkauft ihnen Pferde Er wurde die Nummer 1 der Welt und gründete eine Firma – das Corona-Jahr war gut zu Martin Fuchs. Am CSIO St. Gallen sucht er die wichtigste Zutat für Olympiagold. Marco Keller

Bereiten sich auf Olympia vor: Springreiter Martin Fuchs mit seinem Pferd Clooney. Foto: Christian Merz (Keystone)

Mehr als ein Jahr ging bei den Springreitern fast nichts, nun gibts dafür ein Überangebot vor den Olympischen Spielen. Im Fall von Martin Fuchs, der in Tokio wie Steve Guerdat für Einzel und Teamwettkampf gesetzt ist, heisst das: Rom (vergangene Woche), St. Gallen, La Baule, Windsor und Knokke, bevor es in die obligatorische Quarantäne geht.

Bis dahin gibt es viele Höhepunkte, dementsprechend schwierig war die Entscheidung, welche Pferde wo an den Start gehen. Aus Schweizer Optik gibt es diesbezüglich eine Enttäuschung: Clooney, das Schweizer Springpferd schlechthin, fehlt am Wochenende in St. Gallen. Fuchs bedauert dies: «Ich würde am liebsten alle Höhepunkte mit Clooney reiten.» In Rom belegte das Duo Platz 6, vor Tokio wird er den Wallach noch zweimal reiten, in Windsor und Knokke. «Ein dritter Start in St. Gallen wäre so kurz vor Olympia zu viel gewesen.»