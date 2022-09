Sex mit Minderjähriger – Er darf nie mehr mit Kindern arbeiten Am Donnerstag stand ein junger Mann in Thun vor Gericht, der mit einer 14-Jährigen sexuellen Verkehr hatte. Marco Zysset

Ein Mädchen aus dem Berner Oberländer lernte via Instagram einen jungen Mann kennen. Es kommunizierte via Smartphone mit ihm. (Symbolbild) Foto: Deepol by Plainpicture

Die grossen Züge des Geschehenen waren an der Hauptverhandlung am Donnerstag vor dem Regionalgericht in Thun unbestritten: Ein junger Mann und ein damals 14-jähriges Mädchen, beide aus dem Berner Oberland, lernten sich Anfang 2020 auf einer Onlineplattform kennen. Bald wurde aus der Internetbekanntschaft eine Beziehung im echten Leben, in deren Rahmen es zwischen Ende März und Anfang April 2020 mehrmals zu sexuellen Handlungen kam. Zudem schickte der Mann dem Mädchen pornografisches Material, und er fuhr mit dem Töffli zu ihr, obwohl er keinen Ausweis hatte.