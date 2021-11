Merliger Pfarrer wird pensioniert – Er brachte die Kirche in die Stuben Pfarrer Christian Berger geht nach 22 Jahren in den Ruhestand. Ihm war wichtig, dass die Kirche zu den Menschen geht. Darum hat er oft an einer Haustür geklingelt. Roger Probst

Pfarrer Christian Berger in der Kirche Merligen, wo er in den letzten 22 Jahren gewirkt hat. Er geht nun in Pension. Foto: Patric Spahni

In 22 Jahren läppert sich einiges zusammen: Über 800 Gottesdienste hat Christian Berger (65) gestaltet. Er hat 300 Kinder getauft, 235 junge Erwachsene konfirmiert und rund 400 Sigriswilerinnen und Sigriswiler beerdigt. «Die Arbeit hat mich emotional gebraucht», sagt der Pfarrer. Auch wenn er gern auf die Zeit zurückblicke, die ihm viel gegeben habe, so sei er angesichts des bevorstehenden Ruhestands auch erleichtert. «Es ist an der Zeit für frische Kräfte mit neuen Ideen.»

Als eigentlichen Schlussstrich sieht Berger seinen letzten Gottesdienst am Sonntag jedoch nicht. «Ich nehme Abschied vom Amt des Pfarrers, aber nicht von den Menschen hier.» Mit denen fühle er sich nach wie vor sehr verbunden, darum bleibe er in der Gemeinde wohnhaft. Über die Jahre hinweg hätten sich viele Freundschaften entwickelt. «Man geht zusammen einen Weg, freut sich an Schönem und erträgt gemeinsam das Leid.» Stellvertretend nennt er das Beispiel einer Familie, bei welcher er den Mann konfirmiert, ihn und seine Braut getraut, die Kinder getauft und den Onkel beerdigt hat.