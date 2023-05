Schockmoment am Oberaargauischen – Er brach am Schwingfest zusammen und erwachte nicht wieder Tragischer Zwischenfall in Kirchberg: Als am Samstag das vormittägliche Schwingen zu Ende ging, erlitt ein Zuschauer ein medizinisches Problem und starb. Stephan Künzi

Volle Zuschauerränge, tragischer Vorfall – Blick auf das Schwingergelände in Kirchberg. Foto: Manuel Lopez

«Es ist sehr tragisch.» In der Stimme von Rolf Gasser schwingt Mitgefühl mit: Der OK-Präsident des Oberaargauischen Schwingfests bestätigt, dass am Samstag auf dem Festplatz in Kirchberg ein Mann zusammengebrochen und gestorben ist. Als Todesursache gilt ein medizinisches Problem.

Der Vorfall ereignete sich um die Mittagszeit auf der Zuschauertribüne, die vormittäglichen Wettkämpfe gingen gerade zu Ende. Die Polizei wurde dann um 12.45 Uhr über den Todesfall ins Bild gesetzt, wie die Medienstelle auf Nachfrage schreibt. Zuerst hatte man noch erfolglos versucht, den Mann zu reanimieren. Vor Ort waren neben den Polizistinnen und Polizisten auch ein Ambulanzteam, eine Rega-Crew sowie das Careteam des Kantons Bern.

Dass Leute an Schwingfesten gesundheitliche Probleme bekommen, ist nichts Aussergewöhnliches. Laut Gasser kam es am Oberaargauischen allein bis am Samstagabend, als mit den Wettkämpfen der Hauptteil der Festivitäten vorüber war, zu 28 weiteren Zwischenfällen. Zwei Betroffene, ein verletzter Schwinger und ein Mann mit einem Kreislaufkollaps, mussten ins Spital gebracht werden, sind mittlerweile aber wieder wohlauf. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten gegen 8000 Zuschauerinnen und Zuschauer das Gelände besucht.

Todesfälle sind selten, kommen aber vereinzelt vor. Gasser erinnert sich konkret an einen Jungschwingertag vor fünf Jahren, an dem ebenfalls ein Zuschauer gestorben ist.

Wichtig sei in einer solchen Situation, fährt der OK-Präsident fort, den Kontakt zur betroffenen Familie zu suchen. Das sei auch am Samstag geschehen. In Absprache mit ihr habe man darauf verzichtet, eine offizielle Gedenkminute einzulegen. «Wir werden den Angehörigen aber sicher noch mit einem Brief kondolieren.»

