Corona-Demonstrant verurteilt – Er blieb, als er hätte gehen sollen Ein Aargauer nahm an einer Corona-Demonstration in Bern teil. Nun stand er vor Gericht. Damit ist er eine Ausnahme. Johannes Reichen

Demonstration vom 9. Mai: Die Polizei errichtete ein Absperrband. Foto: Keystone

Es war die erste Demonstration in seinem Leben. Am 9. Mai reiste ein Mann aus dem Aargau nach Bern, setzte sich am Bärenplatz auf eine Bank, demonstrierte mit ein paar Hundert anderen Personen gegen die Corona-Massnahmen.

An der Demo verstiess er gegen die Covid-19-Verordnung. Ansammlungen mit mehr als fünf Personen waren nicht erlaubt. Der Abstand von zwei Metern zu anderen Personen war Pflicht. Der Mann wurde per Strafbefehl gebüsst, akzeptierte ihn nicht. So landete der Fall vor Gericht.

Am Mittwoch sitzt er in Bern vor Gerichtspräsidentin Salome Krieger. «Warum werde ich bestraft und andere nicht?», fragt der Mann, 64 Jahre, Rossschwanz, schwere Schuhe, schlechte Laune. Er habe in Bern «für die Grundrechte gemäss der Bundesverfassung» demonstriert. «Ich bin einfach unter einem Baum gesessen.»