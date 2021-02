Peter Frey – Er blickt in Steffisburgs Vergangenheit Eigentlich ist Peter Frey Mediziner und Experimentalphysiker. Seit 20 Jahren beschäftigt er sich aber auch mit der Geschichte Steffisburgs. Nun sind seine Texte in Buchform erschienen. Janine Zürcher

Peter Frey in seiner Schreibstube zu Hause in Steffisburg. Foto: Patric Spahni

Leontopodium alpinum. So lautet der lateinische Name des Alpen-Edelweiss. Das wusste Peter Frey (77) schon, bevor er lesen oder schreiben konnte. Und dieses «Geheimnis», wie er sagt, um Pflanzennamen und ihre Bedeutung beeinflusste ihn nachhaltig. Unterdessen beschäftigt sich der Mediziner und Experimentalphysiker seit 20 Jahren intensiv mit der Steffisburger Vergangenheit. Vor kurzem sind seine Texte unter dem Titel «Burgerspiegel – Steffisburg früher und heute» in Buchform erschienen.

Doch zurück zu den Anfängen in der Pflanzenwelt. «Ich bin zwischen Granitpfeilern und Rosenstöcken am Walkeweg aufgewachsen», erzählt Frey. Seine Eltern führten dort ein Gartenbaugeschäft. Ein Teil des Areals ist heute wieder Freys Zuhause. Er lebt mit seiner Frau Katrin – «seit 52 Jahren bin ich mit meiner Jugendliebe verheiratet und immer noch glücklich» – im Neubau mit Blick über Steffisburgs historischen Kern. In seinem Elternhaus wohnen zwei der drei Söhne mit ihren Familien.