Geschichten vom Bahnhof Steinhof – Er berechnete die Fahrkartenpreise im Kopf Sieben Jahre war Ernst Böhlen Vorstand im Burgdorfer Bahnhof Steinhof. Er erzählt aus einer Zeit, in der noch vieles von Hand gemacht wurde, was heute der Computer erledigt. Cornelia Leuenberger

Die Bahn bestimmte sein Berufsleben. Jetzt, im Ruhestand, blickt Ernst Böhlen auf spannende Jahre zurück.

Der alte Bahnhof Steinhof in Burgdorf ist Geschichte. Die neue Station ist seit ein paar Monaten in Betrieb, das in den 1920er-Jahren erbaute bisherige Bahnhofsgebäude wurde in den letzten Tagen abgerissen. An seiner Stelle entsteht eine Überbauung mit Wohn- und Geschäftsräumen.