Gemeindeschreiber Hansjörg Lanz – Er begann mit einer Schreibmaschine mit Korrekturband 1977 wurde Hansjörg Lanz zum Gemeindeschreiber von Urtenen-Schönbühl gewählt. Nun geht er in Pension und blickt auf die unglaublich lange Zeit zurück. Hans Ulrich Schaad

Der langjährige Gemeindeschreiber Hansjörg Lanz kann es nun ruhiger angehen. Foto: Beat Mathys

In Urtenen-Schönbühl endet eine Ära. Nach 44 Jahren wird Gemeindeschreiber Hansjörg Lanz pensioniert. In sechs verschiedenen Jahrzehnten stand er im Dienst der Gemeinde. Mit dieser Dienstzeit am gleichen Ort ist er ein Methusalem unter den Schreibern. So unglaublich lange seine Amtszeit war, so speziell begann sie 1977.

Lanz bleibt diplomatisch, wenn er auf seine Wahl zum Gemeindeschreiber angesprochen wird. Als 22-Jähriger bewarb er sich um die ausgeschriebene Stelle, die damals noch in einer Urnenwahl vergeben wurde. Es kam zu einer Kampfwahl gegen den langjährigen Schreiber. Das Aussergewöhnliche daran war, dass der Gemeinderat den Neuen und nicht den Bisherigen unterstützte.