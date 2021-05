Samuel Spreng gestorben – Er baute mit Securitas ein Milliardenimperium auf Er hat die Berner Securitas-Gruppe zu einem Grossunternehmen gemacht. Am 11. Mai ist Firmeninhaber Samuel Spreng im Alter von 79 Jahren gestorben. Stefan Schnyder

Securitas-Inhaber Samuel Spreng bei der Verleihung des HIV-Preises im Jahr 2012. Foto: Manu Friederich

«Zäma ha, grad us ga». Das war der Leitspruch des Securitas-Patrons Samuel Spreng. So steht es in seiner Todesanzeige. Er ist am Dienstag vor einer Woche «völlig überraschend nach kurzer, schwerer Krankheit» gestorben. Am 20. Juni wäre er 80 Jahre alt geworden.

Er war ein Unternehmer, der das Scheinwerferlicht nicht suchte. Er trat an keinen Unternehmerkongressen auf, wo er über seine Erfolge hätte erzählen sollen. Im Jahr 2012 stand er ausnahmsweise mal auf einer Bühne. Im Berner Hotel Bellevue Palace. Die Sektion Bern des kantonalen Handels- und Industrievereins zeichnete ihn mit dem HIV-Preis aus. «Wir ehren heute eine äusserst vitale, grossartige Persönlichkeit für ihr Lebenswerk und für ihren hervorragenden Beitrag an den Wirtschaftsstandort Region Bern», sagte Bernhard Emch, der damalige Präsident der HIV-Sektion Bern, in seiner Laudatio. Und typisch für Sprengs Bescheidenheit war der Satz, den der Geehrte in seiner Dankesrede sagte: «Der Preis ist in erster Linie eine Anerkennung für die gesamte Firma und deren Mitarbeiter. Es ist für mich ein befriedigendes Gefühl, dass unsere Arbeit so wahrgenommen wird.»