Betrüger in Thun verurteilt – Er baute ein Lügengebäude auf, um an Geld zu kommen Er gab sich als wohlhabender Geschäftsmann aus. Dabei hatte er nie vor, in Firmen zu investieren. Vielmehr wollte er seine blauäugigen Geschäftspartner um Geld erleichtern. Roger Probst

Der Mann erschlich sich knapp 60’000 Franken. Foto: Keystone

Der Mann (65) ist kein unbeschriebenes Blatt. So kam er in der Vergangenheit immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Einmal landete er sogar im Gefängnis. Und immer ging es um Geld. Geld, das ihm nicht gehörte und das er brauchte, um seine eigenen Ausgaben zu decken. Geld, das er von gutgläubigen Bürgern erschlich. Immer unter Vorspiegelung falscher Tatsachen. Schamlos nutzte er dabei das Vertrauen seiner Geschäftspartner aus. Das Vertrauen, das er sich zuvor mit seinem seriösen und höflichen Auftreten erarbeitet hatte. Am Ende erleichterte er die Opfer um knapp 60’000 Franken.