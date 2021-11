Backtipps vom Profi – Er bäckt sich um die Welt Deutschlands berühmtester Patissier Christian Hümbs reist mit seinem Backofen herum – im übertragenen Sinne natürlich. Nina Kobelt

Curry (und Ananas) im Gugelhopf! Aber sicher. Macht sich auch gut auf dem Apéroplättli. Foto: Jan C. Brettschneider (DK-Verlag)

Worum geht es?

Um Kopfreisen und Desserts. Patissier Christian Hümbs hat Kuchenrezepte, Backideen und süsse Trends zusammengesucht und die Rezepte sehr vereinfacht aufgeschrieben. Die Kapitel sind in Länder aufgeteilt, die er auf fünf verschiedenen Routen «abbäckt». Eine davon ist etwa Deutschland–Schweiz–Österreich–Ungarn. Das Highlight auf den ersten Blick: Aus Südamerika kommen unter anderem Mais-Blinis mit Popcorn-Sahne. Popcorn-Rahm! Wie abgefahren!

Das haben wir ausprobiert

Einen Ananas-Curry-Kuchen. Was zuerst nach Toast Hawaii klang, stellte sich schliesslich als exotischer Hit auf dem Apéroplättli heraus. Fast klimaneutral (die Ananas wächst nun mal nicht in unseren Breitegraden). Die Herstellung ist denkbar einfach (man rührt 190 g Mehl, 14 g Backpulver, 5 g Currypulver, 80 g kleingeschnittene Ananas, 150 g Margarine, 150 g Zucker, das Mark einer Vanilleschote, 3 Eier und 20 g Milch zusammen und backt es bei 165° C ungefähr 50 Minuten). Nur geben wir das nächste Mal mehr Ananas bei, dann bleibt er auch nach dem Backen schön feucht, denken wir, und wird unten nicht schwarz. Das war unser Fehler – wir hatten Unter- und Oberhitze eingestellt statt Umluft.