Podcast zum Schweizer Fussball – Entsteht hier der künftige Gegner der Young Boys im Titelkampf? Welche Rolle spielen die Fans im Machtkampf um den FC Basel? Was erwartet den FC Zürich im Abstiegskampf? Und entsteht in Lausanne eine Fussballmacht oder ein anonymer Durchlauferhitzer? Florian Raz

Noch steht der definitive Ausgang des Machtkampfs zwischen Bernhard Burgener und David Degen aus. Auch wenn die Anzeichen dahin gehen, dass David Degen wohl künftiger Clubbesitzer sein wird. In der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts reden wir darüber, warum der Widerstand der Fans gegen Burgener in den letzten Tagen noch einmal an Intensität zugenommen hat. Und warum einige dabei über die Grenzen allen Anstandes gegangen sind.

Ausserdem besprechen wir, was bei Lausanne-Sport abgeht, wo Giorgio Contini nach drei Jahren nicht mehr Trainer sein darf. Ist das Projekt des Chemiegiganten Ineos eine Chance für Lausanne? Oder wird der Club zum gesichtslosen Trabanten in einem internationalen Netzwerk? Zudem: Was braucht es jetzt, um im Abstiegskampf zu bestehen? Muss sich Peter Zeidler in St. Gallen kurzfristig neu erfinden? Oder Massimo Rizzo beim FCZ? Und wie schnitzt man sich einen Guillaume Hoarau?

