App-otheke: Die beste Meditation-App – Entspannungshäppchen für zwischendurch Mit der Meditations-App 7Mind kann man sich im hektischen Alltag kleine Auszeiten verschaffen. Andrea Söldi

Mithilfe von Achtsamkeit-Apps wie zum Beispiel 7Mind lässt sich in Kurzmeditationen Stress abbauen. Getty Images

Achtsamkeit ist ein grosser Hype. Managerinnen und CEOs besuchen Meditationsworkshops, und Unternehmen versuchen, das Konzept in ihrer Firmenkultur zu verankern.

App-otheke Infos einblenden In dieser Rubrik stellen wir in loser Folge Gesundheits-Apps vor.

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine achtsame Lebensweise zu mehr Gelassenheit und besserer Gesundheit führt: weniger Stresshormone, tieferer Blutdruck und ein stärkeres Immunsystem. Ein Grundlagenkurs in «Mindfulness-Based Stress Reduction» (MBSR) ist jedoch zeitintensiv.

Kurzmeditationen im Alltag

Wer die Geduld dafür nicht aufbringen kann, ist mit einer App wie 7Mind gut bedient. Mit den Kurzmeditationen zwischen 5 und 30 Minuten kann man sich im Alltag kleine Auszeiten gönnen, in denen man ganz bei sich ist.

Einerseits führen die Übungen in die Grundlagen des achtsamkeitsbasierten Stressmanagements ein. Dabei geht es, kurz zusammengefasst, darum, mit der Aufmerksamkeit ganz im Hier und Jetzt zu bleiben; den Atem und den Körper zu spüren, ohne Empfindungen zu bewerten. Andrerseits leiten die Stimmen der Trainer dazu an, wie meditieren in verschiedenen Lebenssituationen helfen kann: Beziehung, Elternsein, Mitgefühl, Angst, Trauer, Wut, Krisenzeiten oder Einschlafen.

Eine tiefe Auseinandersetzung mit diesen Themen findet zwar nicht statt. Doch wenn es gelingt, etwas Distanz zur aktuellen Lage zu gewinnen, kann man mit den Ärgernissen und Problemen häufig etwas bedachter umgehen.

App 7Mind: Mit Meditationen zu mehr Ruhe und Wohlbefinden. Für iOS und Android , Grundlagen gratis. Jahresabo: 60 Euro (Achtung: a utomatische Verlängerung). Foto: PD

