Seaside Festival in Spiez – Entspannter Testmarathon für 900 Besucher Zuerst der Test, dann das Fest: Ohne Covid-Zertifikat gibt es keinen Zutritt zum heuer etwas anderen Seaside Festival. Ein Augenschein im Testzentrum, fernab von Bucht und Bühne. Jürg Spielmann

Professionelles Testzentrum: Im Auftrag der Seaside-Veranstalter testen die Eventärzte von «Docs» im Zelt vor der Seematten-Turnhalle die Besucherinnen und Besucher. Foto: Jürg Spielmann

3G – so lautet die Losung. Genesen, geimpft oder getestet muss sein, wer an der vierten Auflage des Spiezer Seaside Festivals mit dabei sein will. Ohne Zertifikat kein Zutritt. Wer also weder an Covid-19 erkrankte noch dagegen gepikst wurde, braucht einen Test. Letzteren wollen am ausverkauften Auftakttag viele der 10’000 Besuchenden. «Heute werden wird rund 900 Leute testen», sagt Dr. Bernhard Thomann, den alle einfach «Bänz» rufen, am Freitag um 11 Uhr auf dem Vorplatz der Spiezer Turnhalle Seematte. Er ist der Geschäftsführer der Eventärzte «Docs».