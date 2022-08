Wüste Szenen vor der Partie

Vor dem Hinspiel vor einer Woche griffen rund 40 YB-Hooligans Anhänger des RSC Anderlecht in Bern an. Nun folgte in Brüssel offenbar die Retourkutsche. Wie mehrere belgische Medien berichten, gerieten in der Brasserie Le Falstaff im Stadtzentrum kurz vor 21 Uhr mehrere Dutzend Anhänger der beiden Clubs aneinander. Laut ersten Angaben der Polizei wurde niemand ernsthaft verletzt, doch die Brasserie hat einen hohen Sachschaden zu beklagen. 23 Schweizer wurden dabei festgenommen. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Artikel.