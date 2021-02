Wann haben Sie zum ersten Mal so richtig realisiert, dass Sie nicht gleichberechtigt sind?

Es war nicht das erste Mal, aber ein Schlüsselerlebnis, als mein erster Mann Kaspar Gisler Ende der Fünfzigerjahre beschlossen hatte, mich zur gleichberechtigten Partnerin seiner Werbeagentur zu machen. Ich musste dafür jedoch das Einverständnis der Amtsvormundschaft haben. Das zweite Schlüsselerlebnis war, als ich eine Arbeitserlaubnis für eine philippinische Hausangestellte beantragte und eine Ablehnung erhielt, in der wörtlich drinstand: Wenn Frau Gisler mit ihren Töchtern in eine kleinere Wohnung ziehen würde, würde sie keine Hausangestellte brauchen. Das war, nachdem mein Mann tödlich verunglückt war, also nach der Abstimmung 1971, als ich alleine unsere Werbeagentur weiterführte und unsere beiden Töchter grosszog. Einem Mann hätte man so etwas nie geschrieben.