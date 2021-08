Nacktreise um die Welt - «Entscheidend ist, wie man guckt, und nicht, wohin»

Plötzlich nackt unter Menschen zu sein, ist ein geläufiger Albtraum. Wieso setzt man sich dem freiwillig aus?

Es gab bei mir ein auslösendes Moment. Ich war alleine im Wald, und es war sehr heiss – da bin ich nackt in einen kleinen See gesprungen. Die Sonne und das perlende Wasser auf der Haut, das war wunderschön. Danach überlegte ich mir, ob dieses Gefühl wirklich so aussergewöhnlich ist und wie andere Kulturen mit Nacktheit umgehen.