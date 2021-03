Umstrittene Überbauung – Entscheiden die Oberhofner nun doch an der Urne? Der Oberhofner Gemeinderat nimmt erneut einen Anlauf. Er will die Abstimmung über die geplante Überbauung auf dem Barell-Gut an die Urne bringen. Das gefällt nicht allen. Roger Probst

Auf dem Barell-Gut in Oberhofen soll gebaut werden. Foto: Patric Spahni

Über das Barell-Gut ist in den letzten Jahren viel geschrieben worden. Nun wird die Geschichte um ein Kapitel reicher. Der Gemeinderat plant, das Projekt der Frutiger AG auf dem Areal im oberen Dorfteil Oberhofens am 13. Juni an die Urne zu bringen. Mit dem gleichen Plan hatte er im letzten Jahr noch Schiffbruch erlitten. Zwar genehmigte der Regierungsstatthalter das Gesuch. Die SP Oberhofen aber intervenierte, worauf der Regierungsrat den Gemeinderat zurückpfiff.

Was ist auf dem Barell-Gut geplant? Infos einblenden Beim Gebiet Barell-Gut in Oberhofen handelt es sich um vollständig eingezontes, weitgehend freies Bauland. Auf dem Areal plant die Grundeigentümerin, die Frutiger AG, acht Mehrfamilienhäuser, drei Doppeleinfamilienhäuser und ein Einfamilienhaus. Vorgesehen sind rund 55 Miet- und Eigentumswohnungen mit unterschiedlichen Grössen. Erklärtes Ziel der Gemeinde ist es, dass eine sozial durchmischte Wohnüberbauung entsteht, in der nebst Familien auch Paare und Singles aller Altersgruppen willkommen sind. (rop)