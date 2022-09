Entscheide des Bundesrats – Schweiz streicht Visa-Erleichterung für Russen – 1,2 Milliarden für Geflüchtete Russische Staatsbürger müssen für eine Einreise wieder das ordentliche Verfahren durchlaufen. Für die Betreuung von bis zu 110’000 Geflüchteten aus der Ukraine beantragt der Bundesrat einen Nachtragskredit.

Russinnen und Russen erhalten keine erleichterten Visa für die Schweiz mehr. Der Bundesrat hat das Visumerleichterungsabkommen mit Russland am Freitag vollständig suspendiert. Damit müssen russische Staatsangehörige wieder das ordentliche Visaverfahren durchlaufen.

Die Massnahme erliess die Landesregierung als Folge des gleichen Entscheids der Europäischen Union, wie sie mitteilte. Die Schweiz trägt damit zu einer europaweit einheitlichen Visapolitik bei. Wegen des Angriffskriegs in der Ukraine suspendierte die EU vor Wochenfrist Visumerleichterungsabkommen mit Russland vollständig.

Bereits im Frühling hatte die Schweiz die Visaerleichterungen für gewisse Personengruppen wie russische Geschäftsleute und die Visabefreiung für russische Diplomatinnen und Diplomaten aufgehoben. Auch damals folgte der Bundesrat einem Entscheid der EU.

Wie der Bundesrat mitteilte, liegt eine gemeinsame und harmonisierte europäische Visapolitik angesichts des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine im Interesse der Schweiz. Andernfalls könnten Ausweichmanöver zu einem erheblichen Anstieg der Visumanträge russischer Staatsangehöriger bei Schweizer Vertretungen führen.

Die Suspendierung des Abkommens bedeutet keinen allgemeinen Visastopp für Russinnen und Russen. Nach Angaben der Bundesrats richtet sich das Verfahren für ein Visum wieder nach den ordentlichen Regeln.

Die Schweiz und die Russische Föderation hatten das Abkommen für eine erleichterte Visaerteilung 2009 geschlossen. Es vereinfachte das Visumverfahren für bestimmte Personengruppen und Reisen. Zudem reduzierten sich Gebühren oder wurden aufgehoben.

Steuerlicher Informationsaustausch ausgesetzt

Die Schweiz setzt ausserdem den steuerlichen Informationsaustausch mit Russland vorläufig aus. Die Schweiz reagiert damit in gleicher Weise wie die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Vereinigten Staaten, Kanada und das Vereinigte Königreich.

Die vorläufige Aussetzung betrifft alle Formen des steuerlichen Informationsaustauschs gegenüber der Russischen Föderation, wie der Bundesrat am Freitag mitteilte. Das bedeutet die Aussetzung des automatischen Informationsaustausches über Finanzkonten und über länderbezogene Berichte, des Informationsaustausches auf Ersuchen sowie des spontanen Informationsaustausches.

Mit dem Entscheid bestätige der Bundesrat ausserdem die Position verschiedener schweizerischer Gerichte und Behörden, die ihre Aktivitäten im Zusammenhang mit der Amts- und Rechtshilfe in Steuersachen gegenüber der Russischen Föderation bereits vorgängig ausgesetzt haben, hiess es weiter.

Bundesrat beantragt Nachtragskredite von 5,6 Milliarden Franken

Der Bundesrat hat am Freitag zudem zwei Dutzend Nachtragskredite von insgesamt 5,6 Milliarden Franken zum Budget für das laufende Jahr beantragt. Über das Geld für die Axpo entscheidet das Parlament noch in der Herbstsession, über die restlichen Anträge im Dezember.

Den 4 Milliarden Franken für ein Darlehen an den Stromkonzern Axpo hat die Finanzdelegation des Parlaments bereits zugestimmt. National- und Ständerat werden in einer ausserordentlichen Session in der übernächsten Woche darüber entscheiden. Die Axpo hat vom Darlehen bisher keinen Gebrauch gemacht.

Mittel für bis zu 110'000 Geflüchtete

Über weitere 23 Nachtragskredite werden die Räte im Winter entscheiden. Da der Bundesrat damit rechnet, dass bis Ende Jahr insgesamt bis zu 110'000 Geflüchtete aus der Ukraine in der Schweiz Schutz suchen werden, beantragt er für deren Betreuung und Unterbringung 1,2 Milliarden Franken.

Bisher erhielten nach Angaben des Staatssekretariats für Migration (SEM) knapp 63'500 Personen den Schutzstatus S. Weitere rund 50'000 könnten bis Ende Jahr noch dazukommen.

160 Millionen für Reservekraftwerk

160 Millionen Franken beantragt der Bundesrat für die Einrichtung von Reservekraftwerken, die vom kommenden Winter an über allfällige Lagen von Strommangel hinweg helfen sollen. Das Geld ist laut der Mitteilung der Finanzverwaltung für den Transport und die Einrichtung vorgesehen.

Die Finanzdelegation hat dafür bereits einen Vorschuss bewilligt. Der Grund ist ein Auftrag an die GE Gas Power, kurzfristig ein mit Heizöl oder Gas betriebenes Turbinenkraftwerk in Birr AG zur Verfügung zu stellen. Geplant sind acht mobile Gasturbinen.

135 Millionen Franken werden für Passivzinsen für die Schulden des Bundes benötigt; es geht um Anleihen und Geldmarktbuchforderungen. Mitte Juni erhöhte die Nationalbank den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte auf -0,25 Prozent. Deshalb stiegen die langfristigen Zinsen in den positiven Bereich. Zudem rechnet der Bund mit deutlich höheren Geldabflüssen aus dem Bundeshaushalt.

Auch Covid-19 schlägt sich in den neusten Nachtragskrediten nieder. 42 Millionen Franken beantragt der Bundesrat nachträglich für den touristischen Verkehr und den Ortsverkehr. Er will damit Auswirkungen der Pandemie abzufedern, wie es in der Mitteilung heisst.

Ausserordentlicher Zahlungsbedarf

Die Vorgaben der Schuldenbremse könnten trotz der Aufstockungen eingehalten werden, schrieb der Bundesrat. 4,9 der beantragten 5,6 Milliarden Franken würden als ausserordentlicher Zahlungsbedarf beantragt.

Denn der Krieg in der Ukraine, die Entwicklungen im Strommarkt und auch die Pandemie seien aussergewöhnliche und vom Bund nicht steuerbare Entwicklungen. Die Mehrbelastungen durch diese Ereignisse könnten im ordentlichen Haushalt nicht aufgefangen werden.

