Nachtruhe in Thun – Entscheid zur Polizeistunde steht noch aus Ende 2022 genehmigte der Thuner Stadtrat das totalrevidierte Ortspolizeireglement einstimmig. Wegen einer Beschwerde wird die Nachtruhe vorerst nicht verkürzt.

Sommernächte auf dem Mühleplatz in Thun: Die Restaurants sollen ihre Gäste künftig länger bewirten können. Foto: Christoph Gerber

«Die aktuell geltenden Nachtruhebestimmungen bleiben vorerst bestehen.» So steht es in einer Medienmitteilung der Stadt Thun vom Mittwoch. Im letzten Jahr hatte die Stadt Thun das Ortspolizeireglement aus dem Jahr 2002 einer Totalrevision unterzogen. Der Stadtrat genehmigte es am 15. Dezember einstimmig. Mit der Revision passt die Stadt das Reglement übergeordnetem Recht an. «Zudem trägt das revidierte Reglement gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung», wie es weiter heisst.

Aufgrund einer hängigen Beschwerde habe sich der Gemeinderat für eine Teil-Inkraftsetzung per 1. Mai 2023 entschieden. Diese wurde vom Thuner Innenstadtleist (TIL) eingereicht. Das Problem seien weniger die Beizen, sagte Leistpräsident René E. Gygax im Juli 2022 gegenüber dieser Zeitung, sondern vielmehr die herumziehenden Kids mit den Tankstellenshop-Bierkartons, die mit jeder Dose lauter und schriller würden, nicht nur auf den Treppen beim Mühleplatz, sondern auch an etlichen anderen Orten.

«Wir möchten die neuen, zeitgemässen Bestimmungen möglichst rasch umsetzen. Insbesondere die verkürzte Mittagsruhe dürfte Handwerksbetrieben, KMU und Veranstaltenden entgegenkommen», sagt Gemeinderätin Eveline Salzmann (SVP) gemäss der Medienmitteilung der Stadt weiter. Weitere wichtige Neuerungen seien das Verbot von gewerbsmässigem und organisiertem Betteln sowie die verständlichere Regelung zum Übernachten im Freien.

Bisherige Bestimmungen gelten weiterhin

Mit der Teilrevision hätte die Stadt die Regelungen zur Nachtruhe wie folgt lockern wollen: Zwischen 23 und 6 Uhr soll Nachtruhe gelten. Im Perimeter der Innenstadt gilt in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag die Nachtruhe von Mitternacht bis 6 Uhr. Weil das Statthalteramt die Beschwerde des Innenstadtleists noch nicht abschliessend behandelt habe, gälten bis auf weiteres die bisherigen Bestimmungen mit einer generellen Nachtruhe zwischen 22 Uhr und 6 Uhr.

Mehr zur Nachtruhe in Thun Abo Thuner Nachtleben Werden die Partynächte nun länger?

PD/mi

Fehler gefunden?Jetzt melden.