Ortsplanung Seftigen – Entscheid zur erweiterten Arbeitszone Pfandersmatt steht noch aus Die Ortsplanungsrevision von Seftigen ist jetzt unter Dach und Fach. Die Erweiterung der Arbeitszone Pfandersmatt ist allerdings erst in der Vorprüfung.

In Seftigen gibt es noch offene Fragen zur Pfandersmatt. Foto: Marc Imboden

Das kantonale Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) hat die Ortsplanungsrevision in Seftigen sowie die Totalrevision des Baureglements genehmigt und dabei über die offenen Einsprachen entschieden. Die Beschwerdefrist ist ungenutzt verstrichen, sodass die Planwerke nun rechtskräftig sind, wie die Gemeinde Seftigen mitteilt.

Die Gemeindeversammlung vom 29. März 2021 hatte der Totalrevision Baureglement und dem Zonenplan 2 zugestimmt. An dieser Versammlung wurde auch ein Änderungsantrag genehmigt, welcher vorsah, dass in der Arbeitszone Pfandersmatt auch Wohnen bis zu einem Anteil von 50 Prozent der Gebäude möglich sein soll. Die Konsequenz daraus war, dass die Lärmempfindlichkeitsstufe von IV auf III heruntergestuft wird und somit vermehrt Konflikte zwischen Betrieben und Wohnenden entstehen könnten.

Gemäss Verfügung vom 21. Februar des kantonalen Amtes für Gemeinden und Raumordnung (AGR) sind diese Anpassungen rechtlich nicht möglich respektive nicht genehmigungsfähig, da die Umzonung der Arbeitszone Pfandersmatt faktisch eine Mischzone bedeuten würde, was nicht im Einklang mit den übergeordneten planungsrechtlichen Vorgaben ist. Die Lärmempfindlichkeitsstufe IV bleibt somit weiterhin bestehen.

Ausstehend ist die Rechtskraft der Zonenplanänderung Hohlenmatt für den Neubau von vier Wohnbauten, nachdem das AGR am 11. April die Genehmigung erteilt hat. Die Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2022 hat diesem Vorhaben zugestimmt. In der Vorprüfung beim AGR befindet sich nach wie vor die Erweiterung der Arbeitszone Pfandersmatt für die Errichtung eines neuen Produktionswerks der Gerber Champignons AG. Das Vorprüfungsergebnis darf in den nächsten Wochen erwartet werden.



PD

