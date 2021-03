Abo Alois Dober will vermehrt in den Wald einladen

Die Herdgemeinde stellt den Revierförster an. Deshalb präsentierte sich Alois Dober, der Nachfolger von ­Werner Schütz, an der Versammlung am Montagabend. Der ­26-Jährige kommt mit neuen Ideen direkt von der Försterschule.