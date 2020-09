Lyss siegt gegen Chur – Entkrampfung dank Smith Lyss startet mit einem 2:1-Erfolg gegen Chur in die MSL-Saison. Grossen Anteil am Erfolg hatte der junge Kanada-Schweizer Christopher Smith. Jürg Sigel

Christopher Smith hat sich für Lyss als Verstärkung erwiesen. Foto: Manuel Zingg

Im Januar 2020, kurz bevor er die unglaubliche Serie von 13 Siegen en suite startete, hatte der SC Lyss grosse Probleme und war Tabellenletzter. «Wir hatten damals zu wenig Personal, also begaben wir uns krampfhaft auf die Suche nach Verstärkungen, streckten unsere Fühler auch nach Kanada aus», sagt Lyss-Cheftrainer Serge Meyer. Die Seeländer wurden fündig und verpflichteten bis Saisonende den kanadisch-schweizerischen Doppelbürger Christopher Smith. Dieser liess sich in 12 Partien (inklusive Play-off) 8 Skorerpunkte gutschreiben. Damals sagte der am 11. Juni 1997 geborene Smith, das Lysser Publikum habe ihn begeistert, und «ich habe mich dank der Mannschaftskollegen hier sofort zuhause gefühlt.»