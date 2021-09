Portal schiesst gegen Corona-Massnahmen – Entgleisungen gehören zum Programm «Die Ostschweiz» versteht sich als Plattform für alle politischen Meinungen. Doch aktuell fällt sie vor allem als Kampfblatt der Massnahmen-Kritiker auf. Wer steckt dahinter? Philippe Reichen

«Ich bin kein Anarchist», sagt «Die Ostschweiz»-Chefredaktor Stefan Millius über sich. Foto: Bodo Rüedi

Was schlimmer war, ist bis heute unklar: der Artikel oder die nachfolgende Stellungnahme des Chefredaktors. «Verbrechen gegen die Menschheit» titelte am 21. Juli das St. Galler Portal «Die Ostschweiz». Ein Bündner Autor verglich in seinem Artikel die Covid-Impfkampagne des Bundes mit einem Völkermord und bezeichnete Gesundheitsminister Alain Berset als «schwerkranken Psychopathen».

Eine intellektuelle und journalistische Entgleisung. Ein Eklat – fanden unter anderen die Nationalrätinnen Barbara Gysi (SP) und Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP). Die Politikerinnen, die für das Onlineportal Meinungsartikel schrieben, distanzierten sich vom Medium und beendeten die Zusammenarbeit.