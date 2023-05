Heimberg – Entgleisung eines Bauzugs 2022 geklärt Die Ursache eines Unfalls mit einem BLS-Bauzug im Juni 2022 in Heimberg ist geklärt. Dies geht aus einem Schlussbericht hervor. Personen kamen damals keine zu Schaden. SDA

Beim Bahnhof Heimberg entgleiste am 22. Juni 2022 ein Bauzug. Foto: Patric Spahni

Der Unfall ereignete sich am 22. Juni 2022 beim Bahnhof Heimberg (wir berichteten). Eine Verdicht- und Planiermaschine im Bauzug entgleiste, nachdem sich ein hydrostatischer Motor vom Getriebe der Maschine gelöst hatte. Er hing in das Gleis hinunter und brachte bei einer Weiche eine Achse zum Entgleisen.

Vierte Entgleisung innert weniger Wochen

Das geht aus dem Schlussbericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hervor, der am Donnerstag publiziert wurde. Personen wurden keine verletzt. Es gab aber Schäden an der Infrastruktur, namentlich an Fahrleitungsmasten. Es war die vierte Entgleisung eines Bauzugs innert weniger Wochen. Ein Sprecher des Bundesamts für Verkehr wies damals darauf hin, dass die Ursache in jedem Fall eine andere sein könne.

Es gibt keine betrieblichen und menschlichen Aspekte, die zur Entgleisung führten.

Laut Sust gibt es im Fall Heimberg keine betrieblichen und menschlichen Aspekte, die zu der Entgleisung führten. Zum Unfall beigetragen hätten Schwingungsbrüche der Befestigungsschrauben. Die Halterin habe mittlerweile einen systematischen Austausch der Befestigungsschrauben alle sechs Jahre eingeführt.

