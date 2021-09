Was geht? – Die Ausgehtipps – Entfesselt! Stark! Wild! Was wäre ein Wochenende ohne Duos und Trios und sonstigen wilden Kollektiven, die es gut miteinander können und bisweilen Rosenhochzeit feiern? Hier die Highlights. Michael Feller

Einmal Rosenhochzeit

Diego Valsecchi und Pascal Nater machen es sich seit 10 Jahren in einer Bühnenpaar-Beziehung gemütlich. Foto: pd

Seit genau 10 Jahren treten Schauspieler Diego Valsecchi und Pianist Pascal Nater als Musikkabarett-Duo auf die Kleinkunstbühnen. Ihre Mundartchansons sind in Text und Ton präzise und überraschend und betreffen letztlich alle, weil sie den Alltag aufs Korn nehmen. In ihrem Jubiläumsprogramm «Rosenhochzeit» blicken die zwei selbstironisch auf die Highlights und Katastrophen ihrer Bühnenbeziehung zurück.

Zwei Männer sind eine Band

Zwei Songwriter treten am Egelsee auf: Pascal Sontag und Bernhard Skupin. Foto: pd

Cloks Tik nennt sich diese Zweimannband aus Bern, die man sich besser merken tut. Pascal Sontag heisst der Schlagzeuger und Klangbastler aus Langnau, der im Mokka Thun als Techniker hinter der Bühne arbeitet. Seit ein paar Jahren ist er mit dem grimmigen Hutträger und Freiburger Gitarristen Bernhard Skupin als Duo unterwegs. Mit Gitarren und Schlagzeug steht das analoge Handwerk im Zentrum des letztlich digitalen und poppigen Sounduniversums der beiden.

Dreimal starke Frauen

Therese Bichsel, Franziska Streun und Karoline Arn sind zusammen auf Lesetour. Foto: Patric Spahni

Die Berner Autorinnen Therese Bichsel, Karoline Arn und Franziska Streun (letztere schreibt auch für diese Zeitung), sind gemeinsam auf Lesetour. Sie nennen ihr Programm «Frauenpower im Frauenjahr». Gemeinsam haben die drei, dass sie alle über historische Frauen geschrieben haben: Bichsel hat das Buch «Anna Seilerin» geschrieben über die Gründerin des Inselspitals, Arn in «Die Entourage von Elisabeth de Meuron-von Tscharner» über die legendäre Berner Aristokratin. Streun verarbeitete in «Die Baronin im Tresor» die Geschichte der jüdischen Fluchthelferin Betty Lambert.

Dreimal Heitere Fahne

Die Heitere Fahne, das kreative, wilde, sympathische Lokal in Wabern. Foto: Adrian Moser

Gleich dreimal zeigt das Kino Rex am Premierentag den Film «Heitere Fahne» über das gleichnamige Kulturhaus in Wabern am Fusse des Gurtens. Die Doku von Christian Knorr blickt hinter die Kulissen des integrativen Orts der tausend Ideen. Knorr hat die Heitere zwei Jahre mit der Kamera begleitet und den Zauber eingefangen – aber auch die harten Diskussionen über das Selbstverständnis, die Organisation und die Ausrichtung. Die Filmvorführungen werden jeweils durch Podiumsgespräche ergänzt.

Achtmal Jazz ohne Fesseln

Saxofonistin Carolina Mercado Muñoz spielt im Trio am Jazz Unleashed. Foto: pd

Jazz Unleashed – entfesselter Jazz – heisst das fünftägige Jazz-Happening. Für Freundinnen und Freunde von Impro-Jazz warten in vielen tollen, kleinen Lokalen in Bern wahre Konzert-Perlen. Zum Beispiel Saxofonistin Carolina Mercado Muñoz, die zusammen mit Schlagzeuger Manuel Pasquinelli und Bassmann Toni Schiavano auftritt – im Café Marta in der Berner Kramgasse.

