Talmuseum Erlenbach – Entdeckungen in alten Schriften Im Rahmen des Sommerprogramms des Talmuseums liessen sich Interessierte in das Thema der alten Kursivschrift einführen. Hans Heimann

Einen Brief aus Erlenbach präsentierte Nielson nicht nur am Bildschirm, sondern auch im Original, geschrieben im Wintermonat 1887. Foto: Hans Heimann

Am Montagabend begrüsste Bernhard Wüthrich, Präsident des Vereins Freunde des Agensteinhauses, die Anwesenden zur Veranstaltung mit dem Thema «Alte Schriften lesen». Für eineinhalb Stunden drückten die rund dreissig Lernbegierigen in der Aula der Sekundarschule Erlenbach die Schulbank.

Sie liessen sich vom Genealogen Paul-Anthon Nielson und Edith Vogel, Pfarrerin im Ruhestand aus Weissenburg, einige Grundzüge der alten deutschen Schrift, auch Kursivschrift, oder in Nielsons Muttersprache auch «Gothic German» genannt, erklären.

Schon seit seiner Jugendzeit befasst sich Nielson mit Familiengeschichten, was ihn dazu führte, an der Brigham Young University Ahnenforschung zu studieren. Nach der Erfüllung seiner Militärpflicht zog er mit seiner Familie in die Schweiz und begann sein Studium der Schweizer Geschichte an der Universität Bern.