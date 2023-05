Entscheid in Horrenbach-Buchen – Energiewende auf dem Schulhausdach Das Dach des Schulhauses Buchen wird renoviert und mit einer Solaranlage bestückt. Die Gemeindeversammlung bewilligte 160’000 Franken. Godi Huber

Das Dach des Schulhauses Buchen ist in die Jahre gekommen. Mit der Renovation wird auch eine grossflächige Solaranlage montiert. Foto: Godi Huber

«Die Ziegel sind alt und spröde», sagte Gemeinderat Daniel Mühlematter am Dienstagabend an der Gemeindeversammlung von Horrenbach-Buchen. Das Dach des Schulhauses Buchen benötige eine Renovation, und im Rahmen der Arbeiten solle auch ein Beitrag an die Energiewende geleistet werden. Der Gemeinderat beantragte, auf dem Dach eine grossflächige Solaranlage zu installieren. «Die Lage ist für Solarpanels gut, es hat Morgensonne und Abendsonne», so Mühlematter.