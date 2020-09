Vor den Wahlen in Saanen – Energievisionen – und wie weiter nach Les Arts? Der Wahlpuls beginnt zu pochen: SVP, FDP und Freie Liste Saanen wollen die Zukunft der Region in Sachen Energie, Raumplanung, Bildung und ÖV formen. Wo liegen die Schwerpunkte und der Fokus? Eine Wahlanalyse vor dem 25. Oktober. Svend Peternell

Das Dorf Saanen. Am 25. Oktober wird in der Gemeinde der neue Gemeinderat bestellt. Foto: Markus Hubacher

Hat der Gemeinderat der letzten vier Jahre seinen Job gut erledigt? Welche Themen stehen dringend an? Was soll in der Zukunft mehr Gewicht erhalten?