Energieversorgung Oberland-Ost – Auch bei der IBI wird der Strom teurer Die Industriellen Betriebe Interlaken AG (IBI) hebt die Strompreise nächstes Jahr erneut an.

Der Hauptsitz der Industriellen Betriebe Interlaken (IBI). Foto: Samuel Günter

«Die starken Strompreissteigerungen am Markt ab Mitte 2022 wirken sich auch auf die IBI-Stromtarife für 2024 aus», schreibt die Industriellen Betriebe Interlaken AG in einer Medienmitteilung. Deshalb hebt das Unternehmen die Strompreise nächstes Jahr an. «Die Anpassung beträgt in der Grundversorgung etwa 25 Prozent für einen durchschnittlichen Haushalt», steht im Communiqué. Zum Beispiel würden die Stromkosten für eine 5-Zimmer-Wohnung auf dem Bödeli mit einem Jahresverbrauch von rund 4500 Kilowattstunden monatlich um etwa 30 Franken steigen.

Etwa 15 Prozent des Stroms werden von der IBI selbst erzeugt, während die verbleibenden 85 Prozent auf dem Markt erworben werden. Dies geschieht in mehreren Teilmengen zu verschiedenen Zeitpunkten, zum Beispiel über drei Jahre verteilt. Im August 2022 erreichten die Handelspreise für Strom Rekordwerte. Ähnlich wie bei anderen Energieversorgern sei ein Grossteil der Beschaffung für 2024 ab August 2022 erfolgt, als die Marktpreise sehr hoch gewesen seien, schreibt das Unternehmen. «Diese Steigerungen zeigen sich nun verzögert in den IBI-Stromtarifen.»

Ab 2024 steigen auch die Kosten für die allgemeinen Systemdienstleistungen (SDL) der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid. Zusätzlich enthält der Tarif für die Netznutzung neu die vom Bund geschaffene Winterreserve. Durch die Bereitstellung von Wasserkraftreserven, Reservekraftwerken und Notstromgruppen soll einer Strommangellage im Winter vorgebeugt werden. Tariferhöhungen für das Vorliegernetz der IBI trügen ebenfalls zur Erhöhung der Netzkosten bei, geht aus der Mitteilung hervor.

Im Vergleich zum Herbst 2022 seien die Marktpreise wieder deutlich gesunken und befänden sich zurzeit in einer Seitwärtsbewegung, schreibt die Firma weiter. Auf die aussergewöhnlichen Verhältnisse am Strommarkt reagiert die IBI zudem mit einer optimierten Einkaufsstrategie. Unter der Voraussetzung gleichbleibender Marktgegebenheiten werden sich nach aktuellen Erkenntnissen die Energiepreise für das Jahr 2025 wieder entspannen.

PD

