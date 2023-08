Energiestadt Interlaken – Riesen-Solaranlage auf dem Brienzersee? Werden dereinst auf dem Brienzersee jährlich fast 100 Gigawattstunden Solarstrom erzeugt? Die Industriellen Betriebe Interlaken prüfen diese Idee. Hans Peter Roth Alex Karlen

So könnte die von der IBI angedachte Solaranlage auf dem Brienzersee (Blick von Ebligen bei Brienz) aussehen. Visualisierung: PD/IBI

Eigentlich versprach der öffentliche Anlass vom Dienstagabend in der Sek-Aula wenig Spannung und Überraschung. Aber eine der Reden an der kleinen Feier zur erneuten Zertifizierung der Gemeinde Interlaken als sogenannte Energiestadt erwähnte eine Idee, die dann doch plötzlich grosses Erstaunen auslöste: Helmut Perreten, Geschäftsführer der Industriellen Betriebe Interlaken (IBI), kündigte kurz an, dass der Bau einer Solaranlage auf dem Brienzersee geprüft werden soll.