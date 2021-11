Ammann zum Solarartikel – Energieminister unglücklich über Kehrtwende der Regierung Solaranlagen auf alle geeigneten Dächer: Den Punkt im neuen bernischen Energiegesetz will die Regierung streichen. Regierungsrat Christoph Ammann geht auf Distanz. Simon Thönen

Christoph Ammann appelliert ans Parlament, den Solarartikel nicht zu streichen. Foto: Bruno Petroni (Archiv)

Auf Hausdächern sollen Solaranlagen installiert werden, sofern sich die Dächer dafür gut eignen. So steht es im Entwurf für ein neues kantonales Energiegesetz, über das der Grosse Rat in zwei Wochen beraten wird. Der Gesetzesartikel wurde ursprünglich von der Kantonsregierung vorgeschlagen. Doch in einer überraschenden Kehrtwende beantragt der Regierungsrat nun dessen Streichung, wie diese Zeitung berichtete.

Der Regierungsentscheid erfolgte offenbar gegen den Willen des zuständigen Energieministers Christoph Ammann (SP). Jedenfalls ging er am Donnerstag an der Medienkonferenz über die Umweltstrategie seiner Direktion indirekt dazu auf Distanz. In der Sache erstaunt das nicht. Stellte Ammann da doch «ambitionierte Ziele» für Biodiversität, Klima und Boden vor, die dazu beitragen sollen, dass der Kanton das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 erreicht. Dieses steht im Klimaartikel in der Verfassung.