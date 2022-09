Berner Wald unter Druck – Energiekrise: Naturschützer warnen vor zu viel Holzschlag In den Wäldern im Berner Mittelland werden mehr Bäume geschlagen oder sterben ab als nachwachsen. Ist der Wald gefährdet? Simon Wälti

In den nächsten Jahren wird im Kanton Bern wohl eine grosse Menge Buchenholz anfallen. Dieses wird sehr häufig verbrannt. Foto: Adrian Moser

Immer wenn Forstbetriebe mit schweren Maschinen anrücken, ist der Aufschrei zu hören – von Spaziergängern, Joggerinnen, Naturfreunden. Viel zu breit und radikal seien die Lücken, die in den Wald geschlagen würden. Die Kritik betraf zahlreiche Holzschläge in den Wäldern rund um Bern, aber auch in anderen Gegenden. Grosse Waldbesitzer wie der Kanton Bern oder die Burgergemeinde Bern kontern: Wegen des Klimawandels sei es dringend notwendig, die Wälder zu verjüngen. Zudem sei einheimisches Holz ein klimafreundlicher Baustoff und Energielieferant.