Interview zur Abstimmung zum Klimaschutzgesetz – «Energie wird deutlich teurer, wenn wir Erdöl, Erdgas und AKW-Strom ersetzen» Laut ETH-Professor Andras Züttel kann das Klimagesetz kontraproduktiv sein. Der forcierte Umstieg auf Wärmepumpen und E-Autos sei fragwürdig. Der Autor der umfassendsten Studie zur Energiewende gibt der SVP teilweise recht. Mischa Aebi

Die Schweiz mache vieles «verkehrt» bei der Planung der Energiewende, sagt Andreas Züttel, Professor an der ETH Lausanne und Spezialist für erneuerbare Energien. Diese Strategie berge grosse Risiken für die Versorgungssicherheit. Foto: Marco Zanoni

Wer Andreas Züttel auf den Abstimmungskampf zum Klimagesetz anspricht, steckt schnell mitten in einer lebhaften Diskussion. Denn in der Abstimmungsvorlage geht es um den Kern seiner Forschung: Neben seiner ETH-Professur leitet Züttel das Forschungslabor für erneuerbare Energien – ein Joint Venture mit der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt (Empa). Er leitete die schweizweit grösste Studie zu Kosten und Machbarkeit der Energiewende, auf welche auch der Bund verweist. Von der Solarlobby wird sie scharf kritisiert. Züttel glaubt an Fotovoltaik, warnt aber vor der «Illusion des billigen Solarstroms» und vor fahrlässigen Energieentscheiden, die «ein Land ruinieren können».