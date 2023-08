Energie Thun AG erhöht Preise – In Thun wird der Strom teurer Mehrkosten bei der Netznutzung, höhere Beschaffungskosten und eine neue Winterstromreserve führten zu einer Erhöhung der Strompreise, teilt die Energie Thun AG mit.

«Je nach Verbrauchsprofil ist in einer Wohnung in Thun im Jahr 2024 mit 22 bis 29 Prozent höheren Stromtarifen zu rechnen», teilt die Energie Thun AG mit. Gründe dafür seien unter anderem Mehrkosten bei Swissgrid, höhere Netznutzungskosten, eine neue Komponente «Winterstromreserve» sowie die hohen Kosten für die Energiebeschaffung am Markt.

Die Winterstromreserve werde 2024 eingeführt und decke die Kosten für die Massnahmen des Bundes, um eine Strommangellage im Winter zu vermeiden. «In die Massnahmen fallen unter anderem die Wasserkraftreserve, die Reservekraftwerke und die Notstromgruppen.»

«Die hohen Strompreise am Markt wirken sich auf den Preis für die Energielieferung aus», hält die Energie Thun AG fest. Diese erhöhten sich um 5.08 Rappen pro Kilowattstunde. Der Aufpreis für Solarstrom werde demgegenüber um 2.16 Rappen pro Kilowattstunde gesenkt. «Unverändert bleiben die Abgaben und Leistungen an die Stadt Thun mit 3.03 Rappen pro Kilowattstunde.»

25.25 Franken mehr im Monat

Kleinere Anpassungen ergeben sich auch bei der Netznutzung. Unter dem Strich steigt der Aufwand für die Stromkonsumenten, wie die Verantwortlichen an einem Beispiel zeigen: «Ein Haushalt in einer 4-Zimmer-Wohnung mit Elektroherd und -boiler sowie einem Jahresverbrauch von 4500 Kilowattstunden, der Blaustrom (Standardprodukt) bezieht, bezahlt 7.28 Rappen pro Kilowattstunde mehr als im Jahr 2023. Dies bedeutet einen finanziellen Mehraufwand von 25.25 Franken pro Monat.»

Seit 1. Januar 2023 können Kundinnen und Kunden «für eine optimierte Netzbewirtschaftung» ihre Wärmepumpen durch die Energie Thun AG steuern lassen. Sie erhalten dafür eine monatliche Vergütung von 1.08 Franken pro Kilowatt steuerbare Leistung. «Die Energie Thun AG führte ausserdem zum selben Zeitpunkt einen Tarif für Elektromobilität ein.» Dieser gilt für Kundinnen und Kunden mit einer durch die Energie Thun AG steuerbaren Elektroladestation mit separatem Zähler. Sie profitieren von einem Preisabschlag.

