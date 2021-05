Berner Notschlafstelle – Endo Anaconda sammelt Spenden für den Sleeper Schon zum zweiten Mal gerät die Berner Notschlafstelle Sleeper wegen Corona in Geldnot. Nun rufen Endo Anaconda und Mario Capitanio zum Spenden auf. Edith Krähenbühl

Im Sleeper erhalten obdachlose Personen für je fünf Franken ein Abendessen und einen Schlafplatz. Doch jetzt geht der Institution wegen Corona einmal mehr das Geld aus. Foto: Christian Pfander

Fünf vor zwölf zeigt die Uhr an, die die Vorderseite des Flyers ziert. Die Uhrzeit steht symbolisch für die finanzielle Situation des Sleepers an der Neubrückstrasse in Bern. Auf der Hinterseite des Flyers, der in den letzten Tagen in vielen Berner Briefkästen landete, ist zu lesen, dass der Notschlafstelle und Gassenküche wegen Corona Geld fehle.

Der Sleeper kommt seit über zwanzig Jahren ohne Subventionen aus und wurde vor der Pandemie durch den Club Dead End, der sich im gleichen Gebäude befindet, querfinanziert. Da nicht klar ist, wann das Dead End wieder öffnen kann, fehlen bis auf weiteres Einnahmen. «Die Nachfrage nach den günstigen Schlafplätzen und dem warmen Znacht ist jedoch während der Pandemie eher gestiegen», sagt Ueli Schürch vom Verein «Sleeper, Notschlafstelle und Gassenküche».