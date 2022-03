Schulfest in Burgdorf – Endlich wieder Solätte Am letzten Montag im Juni werden Kinder und Jugendliche wieder festlich gekleidet durch Burgdorfs Strassen ziehen.

2019 fand der Umzug zum letzten Mal statt. Foto: Beat Mathys

Die Schulkinder marschieren in Weiss und Schwarz und mit Blumenkränzen in den Haaren durch Burgdorf. In der Stadtkirche warten Eltern, Geschwister, Grosseltern, Gotten und Göttis derweil auf den festlichen Akt. So wird es in Burgdorf Ende Juni wieder zu und her gehen: Die Solätte findet statt.

«Der Ausschuss Solennität und die Schulen freuen sich sehr», wird Ausschuss-Präsidentin Jeannine Seiler Keller in der Medienmitteilung zitiert. Die Solätte soll am 27. Juni wieder im gewohnten Rahmen durchgeführt werden. In den vergangenen zwei Jahren fiel sie wegen der Pandemie aus.

rsc

