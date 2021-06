Pilotanlass im Bierhübeli – Endlich wieder schwitzen mit Patent Ochsner Die Mundartband gab das schweizweit erste richtige Konzert seit März 2020. Es war heiss, laut und einfach nur wunderbar. Schon der Einlass war ein Spektakel. Martin Burkhalter

Schulter an Schulter auf engstem Raum: Patent Ochsner spielten im Bierhübeli ein Konzert , wie man das schon fast nicht mehr für möglich hielt. Foto: Nicole Philipp

Endlich wieder Schweissgeruch und Parfümduft. Endlich wieder anstehen vor der Garderobe, vor der Bar. Endlich wieder über den Tresen schreien, endlich wieder Getränke durch das Publikum balancieren, endlich wieder Bierflecken auf dem Hemd. Endlich wieder Schulter an Schulter schunkeln, hüpfen, tanzen und jubeln. Endlich wieder schwitzen und noch mehr schwitzen und Büne Huber beim Schwitzen zusehen. Endlich wieder seinen Geschichten lauschen. Endlich wieder mitsingen!

So klingt es, wenn die Wände wieder vibrieren. Quelle: Nicole Philipp

So also ist das, wenn man an einem Konzert nicht alleine auf einem Stühlchen sitzen muss, sondern mit der Menge verschmelzen darf, wenn die Wände vibrieren und einem ein bisschen schwindelig wird vor lauter Euphorie.