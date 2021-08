Mannried-Open-Air Zweisimmen – Endlich wieder Publikum, endlich wieder live! Auf eine lange Durststrecke folgte das heisseste Wochenende des Jahres. Bands und Fans feierten das schönste Metalfestival des Simmentals euphorisch – als gebe es kein Morgen. Kerem S. Maurer

«Gemütlich, familiär und geil»: Die zehnte Ausgabe des Mannried-Open-Airs. Foto: Kerem S. Maurer

Es war das bisher heisseste Wochenende des Jahres – nicht nur was die Temperaturen anging. Die 10. Ausgabe des Mannried-Open-Airs war eine Party der Superlative. Mit Shakra am Freitag und Axxis am Samstag warteten die Veranstalter mit grossen Namen auf, dazwischen spielten Bands wie Crossplane, Crown of Glory, Pertness, Constraint, Nidhöggr, Chickenhouse und Comaniac. Die eher unbekannte Emmentaler Band Rock Out mit bodenständigem, ehrlichem Rock und eingängigen Balladen war für viele die Entdeckung in diesem Jahr.

«Gemütlich, familiär und einfach geil.» Ein Besucher und Musiker