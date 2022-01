«Licorice Pizza» im Kino – Endlich wieder Leichtigkeit So frisch war schon lange keine Liebeskomödie mehr. Das Geheimnis von Regisseur Paul Thomas Anderson: Er lässt zwei Newcomer mit natürlichem Spiel glänzen. Hans Jürg Zinsli

Einstand nach Mass: Cooper Hoffman und Alana Haim in «Licorice Pizza». Foto: PD

«Hi» sagt er, «hi» sagt sie, nachdem sie sich über zwei Stunden verpasst, missverstanden, beleidigt und begehrt haben. Was für ein Film. Und was für eine Szene, als sie am Ende so furios aufeinander zurennen, dass sie ausgerechnet vor einer Kinokasse ineinander prallen und niedersinken.